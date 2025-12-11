La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a mis en délibéré l’affaire visant les journalistes Borhane Bessaïs et Mourad Zeghidi, à l’issue de l’audience tenue récemment.

Cette décision intervient afin d’examiner les deux demandes de mise en liberté déposées en leur faveur et de fixer la date de la prochaine séance, conformément à la requête de la défense.

Pour rappel, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis avait auparavant ordonné le renvoi des deux journalistes, en état d’arrestation, devant la chambre criminelle.

Ils doivent y comparaître dans le cadre d’un procès portant sur des accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, selon une source judiciaire autorisée.