Tunisie : Libération de l’étudiant en médecine Mohamed Jihad Majdoub

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a rendu, lundi, son verdict concernant l’étudiant en médecine Mohamed Jihad Majdoub. Elle a confirmé le jugement de première instance en réduisant la peine à deux ans et la durée du contrôle administratif à un an, ce qui entraîne sa libération de prison.

Une source judiciaire a indiqué à l’agence TAP que la chambre criminelle a examiné, lundi, de mannière ordinaire, toutes les affaires dont l’affaire de l’étudiant en médecine Mohamed Jihad Majdoub et ce, contrairement à ce qui a été relayé à propos du report de toutes les affaires en cours, soumises à la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme à la cour d’appel de Tunis.

Condamné en première instance à 10 ans de prison et à 5 ans de contrôle administratif, l’étudiant en médecine avait été arrêté en septembre 2023, dans le gouvernorat de Kasserine, pour tentative de rejoindre des organisations terroristes à Chaâmbi.