Canada : rapatriement médical réussi d’un Tunisien victime d’AVC

L’ambassade de Tunisie au Canada a annoncé, samedi 6 décembre 2025, qu’un citoyen tunisien hospitalisé à Ottawa après un accident vasculaire cérébral a pu être rapatrié avec succès vers la Tunisie.

Cette évacuation médicale, réalisée en coordination avec le consulat tunisien à Montréal, a nécessité plusieurs démarches rapides pour garantir le retour du patient dans les meilleures conditions. Tunisair a également joué un rôle déterminant en assurant l’organisation logistique et technique du transfert, permettant un voyage sécurisé et adapté à l’état de santé du malade.

Dans son communiqué, l’ambassade a remercié l’ensemble des intervenants, rappelant que ce type d’opération fait partie des efforts constants déployés pour soutenir les Tunisiens établis à l’étranger en cas d’urgence médicale.