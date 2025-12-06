Arabie saoudite : un budget 2026 en hausse avec 306 milliards de dollars de recettes

L’Arabie saoudite prévoit d’atteindre en 2026 des recettes budgétaires de 1,15 billion de riyals saoudiens, soit environ 306 milliards de dollars, confirmant la progression de sa stratégie de diversification économique.

Le budget, validé cette semaine par le prince héritier Mohammed ben Salmane, fixe les dépenses à 1,31 trillion de riyals, légèrement en retrait par rapport à 2025. Le ministère des Finances souligne que le Royaume poursuit ses efforts pour optimiser les dépenses publiques, améliorer les services essentiels et accélérer la mise en œuvre des giga-projets inscrits dans Vision 2030. Malgré un déficit attendu de 245 milliards de riyals en 2025, ramené à 165 milliards en 2026, les autorités anticipent une croissance réelle du PIB de 4,6 %.

Le prince héritier a réaffirmé que le bien-être des citoyens reste la priorité du gouvernement, mettant en avant les progrès réalisés dans le développement du secteur non pétrolier, la stabilité de l’inflation et l’attractivité croissante du Royaume en tant que hub économique et d’investissement.