Affaire du GCT à Gabès : le tribunal renvoie son prononcé et élargit le dossier

Le prononcé du verdict dans l’affaire en référé visant l’arrêt des unités industrielles polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT) a été reporté au 25 décembre courant.

Il s’agit de la quatrième audience de cette procédure introduite par la section régionale de l’Ordre des avocats à Gabès, a indiqué son président, Mounir Adouni, à l’Agence TAP.

Il a précisé que le tribunal a décidé d’intégrer le ministère de l’Environnement, l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), ainsi que le ministère de la Santé au dossier de l’affaire, en plus d’avoir ordonné l’adjonction de pièces justificatives à la charge des défendeurs.

En marge de cette quatrième audience, un rassemblement de protestation s’est tenu devant le tribunal de première instance de Gabès, à l’initiative de citoyens et d’activistes de la société civile.

Les participants ont appelé au démantèlement de ces unités, affirmant “le droit des habitants de la région à un environnement sain et à un air non pollué”.