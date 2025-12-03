Inflation en Tunisie : des prix manipulés qui enflamment la vie quotidienne

La Tunisie fait face à une érosion profonde du pouvoir d’achat, provoquée non seulement par une inflation persistante, mais aussi par des mécanismes de manipulation des prix et de désinformation. Selon l’Otic, la flambée des coûts n’est plus uniquement liée aux réalités économiques : elle découle en grande partie d’une « inflation artificielle » nourrie par la spéculation et amplifiée par l’ingénierie sociale numérique.

Les pénuries orchestrées, les campagnes de désinformation et les contenus manipulatoires diffusés sur les réseaux sociaux alimentent l’anxiété des consommateurs, favorisent les achats impulsifs et participent à la hausse injustifiée des prix. Face à cette situation, l’Otic préconise des mesures strictes de contrôle économique, un plafonnement transparent des prix, une protection renforcée du produit national et une véritable éducation numérique pour contrer les manipulations.

Pour l’organisation, la réponse durable ne réside pas uniquement dans l’augmentation des salaires, mais dans une action collective visant à briser les mécanismes spéculatifs et à restaurer un marché équitable, libéré des distorsions artificielles imposées par les acteurs malveillants.