Explosion à El Mourouj : la STEG précise l’origine de la fuite de gaz

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a indiqué, à la suite des premières investigations menées après l’explosion survenue samedi soir à El Mourouj, que l’incident n’était pas lié à une défaillance du réseau externe ni aux compteurs, lesquels n’ont subi aucun dommage.

Les résultats préliminaires montrent que la fuite de gaz s’est produite à l’intérieur du réseau domestique du logement touché, et non dans une conduite externe, contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux.

La STEG a par ailleurs précisé qu’un communiqué détaillé sera publié une fois les analyses techniques finalisées et les causes exactes de l’accident déterminées.