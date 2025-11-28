Tunisie : Report de l’examen de l’affaire de la “chambre noire”

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a ordonné, vendredi, le renvoi de l’examen de l’affaire dite de la “chambre noire” du ministère de l’Intérieur, à la séance du 16 janvier 2026, a indiqué une source judiciaire à l’Agence TAP.

Le report a été motivé par une demande de la défense, laquelle a sollicité un délai afin de prendre connaissance complète du dossier et de préparer ses moyens.

La juridiction d’appel a, dans le même temps, débouté toutes les requêtes de mise en liberté, confirmant ainsi le maintien en détention des prévenus concernés.

En mai dernier, la Chambre criminelle du tribunal de première instance de l’Ariana avait rendu des jugements de première instance condamnant huit accusés, dont d’anciens cadres sécuritaires, à huit ans d’emprisonnement, assortis d’un ordre d’exécution immédiate visant trois prévenus en état de fuite.

Les charges retenues relèvent notamment de l’atteinte à des pièces à conviction, à travers “l’appropriation, la dissimulation, la destruction ou la modification de documents ou d’éléments de procédure pénale”, ainsi que de la manipulation d’archives publiques ou de documents confiés à des agents de l’autorité.

L’instruction a été ouverte à la suite de la saisie d’un important lot de documents retrouvés dans un bureau scellé au ministère de l’Intérieur, découverte ayant conduit le premier juge d’instruction du tribunal d’Ariana à se saisir du dossier.

La défense des deux figures politiques, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassinés en 2013, affirme que ces documents mettent en cause Mustapha Khedher, présenté comme ayant mené des activités “à caractère renseignementiel”.

Une partie des pièces saisies en 2013 à son domicile, alors qu’il avait été condamné à huit ans de prison, serait, selon La défense, conservée dans la “chambre noire”.

L’instance demande la levée du sceau sur cet espace, l’accès complet à son contenu et la déclassification des documents qu’elle estime en lien direct avec les dossiers d’assassinat de Belaïd et Brahmi ainsi que la cessation de toute forme de protection dont bénéficierait, selon elle, la structure parallèle impliquée dans ces assassinats.