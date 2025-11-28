Transtu : Arrestation des jeunes qui ont brisé les vitres de deux rames de métro

Les unités de sécurité spécialisées ont arrêté les jeunes qui ont brisé les vitres de deux rames de métro dans la soirée du jeudi 27 novembre 2025, sur la ligne n°5 alors qu’il se dirigeait vers la station « Barcelone », a annoncé, vendredi, la Société des Transports de Tunis (Transtu).

L’incident consiste en l’attaque des deux rames par un groupe de jeunes qui les ont visées par des jets de pierres au niveau de la station « El Omrane Supérieur », vers 18 h 30. Outre les dégâts matériels occasionnés, cet acte a entraîné l’interruption du trafic sur la ligne pendant 20 minutes.

Selon la Transtu, les unités sécuritaires sont intervenues immédiatement pour effectuer les constats nécessaires et arrêter les auteurs de ces actes de vandalisme. La société a, dans ce contexte, appelé toutes les parties concernées à se mobiliser pour lutter contre ces comportements irresponsables, afin de préserver les vies et les équipements.

Elle a également réaffirmé sa politique de tolérance zéro et son intention de ne renoncer à aucun de ses droits, en poursuivant tous les responsables d’actes de vandalisme, afin de garantir la continuité du service public de transport.