Prix de l’or : vers un quatrième mois de hausse en novembre 2025

Les prix de l’or poursuivent leur dynamique haussière et s’orientent vers un quatrième mois consécutif de progression en novembre 2025. Considéré comme une valeur refuge en période d’incertitude économique, le métal jaune bénéficie actuellement de l’anticipation croissante d’un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, attendu en décembre.

Ce contexte a soutenu les cours à l’ouverture des échanges du vendredi 28 novembre : les contrats à terme pour livraison en décembre 2025 ont atteint environ 4 221,30 dollars l’once, tandis que le prix au comptant a grimpé de 0,6 %, pour atteindre un nouveau record de 4 182,83 dollars l’once selon la plateforme spécialisée Energy Platform. Une hausse qui confirme l’attrait accru des investisseurs pour l’or face aux fluctuations monétaires et aux tensions économiques mondiales.