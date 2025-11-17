Tunisie – Météo : Des pluies attendues en fin d’après-midi dans ces régions

Des pluies éparses, parfois orageuses, sont attendues à partir de la fin de l’après-midi de ce lundi sur les régions de l’Ouest, annonce l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Ces averses toucheront ensuite localement les zones de l’Est. Elles pourront être parfois abondantes, notamment à l’extrême Nord-Ouest ainsi que sur les hauteurs de l’Ouest du Centre et du Sud, avec des cumuls pouvant atteindre 20 à 30 millimètres.

Des vents relativement forts à forts sont également prévus lors des épisodes orageux, près des côtes ainsi que dans les régions de l’Ouest et du Sud, où ils pourront soulever localement du sable et de la poussière.

Les températures enregistreront, à partir d’aujourd’hui, une baisse progressive, qui deviendra nettement remarquable, vers la fin de la semaine.