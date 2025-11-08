Crise environnementale à Gabès : qui est vraiment Ali Ben Hammoud, le nouvel homme de mission de Kaïs Saïed ?

Le 8 novembre 2025, le président Kaïs Saïed a reçu Ali Ben Hammoud, présenté comme un ingénieur tunisien diplômé de l’Université de Shanghai des industries chimiques, qu’il a chargé de diriger une équipe dédiée à la recherche de solutions immédiates à la crise environnementale de Gabès.

Toutefois, le profil de cet homme demeure peu documenté. Décrit par la présidence comme une « compétence nationale », son parcours reste entouré de flou : sa page LinkedIn mentionne un diplôme en raffinage pétrolier obtenu entre 1982 et 1986 à la East China University of Science and Technology, mais elle ne contient ni détails sur sa carrière ni informations sur ses réalisations professionnelles. En 2022, dans une déclaration au journal Assabah, il s’était exprimé en tant qu’ingénieur à la retraite, critiquant la méthode de stockage à sec du phosphogypse et plaidant pour sa valorisation afin de prévenir la contamination de la nappe phréatique.

Cependant, aucune trace de travaux, publications ou projets connus ne vient étayer une expertise avérée en matière de dépollution industrielle ou de gestion environnementale, laissant son parcours professionnel largement méconnu du public.