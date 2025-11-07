Justice : plus de 1200 recrutements prévus et des projets d’infrastructure ambitieux en 2026

Le budget du ministère de la Justice pour l’exercice 2026 s’élève à 1025 millions de dinars, représentant 1,6 % des dépenses publiques totales et 1,28 % du budget global de l’État.

Selon Lamia Mejri, chargée de mission au cabinet de la ministre de la Justice, ce montant marque une hausse de 4,22 % par rapport à l’exercice 2025. Elle s’exprimait lors d’une séance d’audition conjointe de la Commission de la législation générale de l’Assemblée des représentants du peuple et de la Commission du règlement intérieur du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l’examen du budget du département.

La répartition du budget se présente comme suit : 83 % sont destinés aux salaires, 10 % aux dépenses de gestion, 6 % à l’investissement et 1 % aux dépenses d’intervention.

Mme Mejri a également annoncé le recrutement de 1216 nouveaux agents en 2026, dont 600 dans le secteur de la justice (parmi eux 100 magistrats) et 467 dans l’administration pénitentiaire.

Parmi les principaux projets programmés figurent la construction et la réhabilitation des tribunaux cantonaux et des cours d’appel, la numérisation et la modernisation des archives judiciaires, ainsi que l’aménagement et l’extension des établissements pénitentiaires.