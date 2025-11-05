Tunisie – Sousse : mandat de dépôt contre une influenceuse TikTok pour des vidéos contraires à la morale

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné la mise en détention d’une jeune femme dans la vingtaine, connue pour son activité sur la plateforme « TikTok ».

Cette décision fait suite à plusieurs accusations portées contre elle, notamment la diffusion de vidéos et de photos jugées contraires à la morale et aux bonnes mœurs. Elle est également poursuivie pour « incitation à la débauche » et pour avoir propagé de fausses informations laissant croire à son propre meurtre.

À noter que son compte principal sur « TikTok » avait déjà été fermé par la direction de la plateforme pour non-respect des règles de contenu. Cette affaire soulève de vives réactions sur les réseaux sociaux, entre défense de la liberté d’expression et appel au respect des valeurs morales.