Le Club Féminin de Carthage sacré champion arabe de volleyball pour la première fois de son histoire

Le Club Féminin de Carthage a écrit une nouvelle page de l’histoire du volleyball tunisien en remportant, pour la première fois de son histoire, le Championnat arabe des clubs féminins de volleyball.

Disputée au Palais des Sports d’El Menzah, la finale a tourné à l’avantage des Tunisiennes, qui se sont imposées avec brio face au club algérien Nasria de Béjaïa sur le score sans appel de 3 sets à 0 (25-15, 25-13, 25-15).

Grâce à ce parcours exceptionnel ponctué d’une performance parfaite (18 points au total), les joueuses du Club Féminin de Carthage offrent à la Tunisie son deuxième sacre arabe dans cette compétition, après celui décroché par le Club Sportif Sfaxien en 2019. Une victoire éclatante qui consacre la suprématie du volleyball féminin tunisien sur la scène régionale.