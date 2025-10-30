Tunisie : le prix de l’huile d’olive annoncé entre 12 et 12,3 dinars pour 2025

Najeh Saïdi Hamed, présidente de la Chambre nationale des oléiculteurs, a annoncé ce jeudi 30 octobre sur Mosaïque FM que le prix de base du litre d’huile d’olive devrait se situer entre 12 et 12,3 dinars, tout en précisant que ces tarifs pourraient varier selon l’offre et la demande sur le marché mondial.

Elle a toutefois assuré que les producteurs veilleraient à ce que les prix locaux restent accessibles pour le consommateur tunisien, un engagement qu’il conviendra de suivre de près. Cette annonce intervient dans un contexte où la demande mondiale est en baisse, ce qui exerce une pression à la baisse sur les cours, tandis que la production nationale devrait atteindre entre 460 000 et 500 000 tonnes, contre 340 000 tonnes la saison précédente. Cette surproduction pourrait donc accentuer la tendance à la baisse des prix de l’or vert en Tunisie.

L’expérience passée rappelle toutefois qu’il faut rester prudent : l’an dernier, avec une production moindre, le président du Syndicat des agriculteurs de Tunisie avait évoqué un prix de 10 dinars avant de le réviser à 15 dinars. Les promesses de la Chambre nationale des oléiculteurs méritent donc d’être observées avec attention.