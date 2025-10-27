Tourisme en Tunisie : les Britanniques signent un record historique en 2025

Le tourisme britannique connaît une année exceptionnelle en Tunisie, avec 380 000 visiteurs enregistrés au 20 octobre 2025, soit une hausse de 42 % par rapport à 2024 et de près de 98 % par rapport à 2019, selon les chiffres communiqués par Fakhri Khalsi, représentant de l’ONTT à Londres.

Ce rebond spectaculaire marque le retour du marché britannique aux niveaux record de 2014, témoignant d’un renouvellement de la confiance des voyageurs du Royaume-Uni envers la destination tunisienne. Sécurité renforcée, amélioration des services et diversification de l’offre – du tourisme balnéaire au saharien en passant par le culturel – expliquent ce regain d’attractivité. Pour accompagner cette dynamique, 52 vols hebdomadaires sont programmés pour la saison hivernale 2025-2026 et 78 vols pour l’été 2026, reliant 16 villes britanniques à plusieurs aéroports tunisiens.

En parallèle, la reconnaissance internationale de la Tunisie, classée parmi les 25 meilleures destinations touristiques mondiales, confirme sa place croissante sur la scène touristique internationale et son ambition de consolider le Royaume-Uni parmi ses principaux marchés émetteurs.