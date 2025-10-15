Tunisie : La météo du mercredi 15 octobre 2025

Le temps sera marqué, ce mercredi, par des nuages parfois denses, ce mercredi, avec des chutes de pluies temporairement orageuses sur les régions côtières du Nord. Ces pluies concerneront, l’après-midi, le reste des régions du nord et du centre et localement le Sud-Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud relativement fort au Golfe de Tunis et sur les côtes Est et faible à modéré sur le reste des régions dépassant temporairement 60 km/h sous forme de rafales avec des averses orageuses. La mer sera agitée dans le golfe de Tunis et sur les côtes de l’Est et houleuse ailleurs. Les températures maximales seront comprises entre 27 et 33 degrés et aux alentours de 25 dans les régions côtières du nord et sur les hauteurs.