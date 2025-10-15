Tunis : huit ans de prison pour une employée municipale accusée de falsification de contrats de propriété

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu, hier, son verdict dans une affaire de falsification de documents officiels impliquant une employée municipale.

Cette dernière a été condamnée à huit ans de prison ferme pour avoir participé à la falsification de contrats de propriété concernant des biens appartenant à un citoyen tunisien résidant à l’étranger. Le tribunal a également infligé une peine de dix ans d’emprisonnement au second accusé, lui aussi basé à l’étranger, et ordonné l’exécution immédiate de la sentence.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, cette affaire met en lumière des pratiques frauduleuses graves portant atteinte à la confiance dans les institutions administratives.