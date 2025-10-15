Fête de l’évacuation : accès gratuit aux musées et sites archéologiques ce 15 octobre

L’accès aux sites, monuments et musées qui dépendent de l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) est gratuit ce mercredi le 15 Octobre 2025 à l’occasion de la fête de l’évacuation.

Il est possible de connaître la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts sur le lien suivant : https://drive.google.com/…/1ypaVP3AgB…/view…

L’AMVPPC ajoute que bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour. Cette gratuité s’applique le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments le 18 avril, la Journée internationale des musées le 18 mai ainsi que les jours fériés, sachant que les horaires d’ouverture et de clôture varient d’un site à un autre.

Exécuter la politique de l’Etat dans les différents domaines culturels et plus particulièrement œuvrer à la mise en valeur du patrimoine culturel dans toute sa variété ainsi qu’ exploiter les différents sites, monuments et musées sur tout le territoire de la République Tunisienne.

L’AMVPPC a pour vision la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, en tant que signe d’identité et d’appartenance, et le considérer en tant que cause nationale que tous les tunisiens adoptent et le placent à la tête de leurs préoccupations, faire de telle sorte que le patrimoine soit un secteur véritablement stratégique et placé parmi les orientations prioritaires de l’Etat, réaliser un changement qualitatif dans le domaine patrimonial, en faire un des piliers du développement durable et un levier économique sur le plan local, régional et national et élever le domaine du patrimoine au grade des normes internationales et la promotion de la Tunisie comme une destination internationale exemplaire pour le tourisme culturel sous le label qualité.

l’agence supervise 62 sites archéologiques, monuments historiques et musées dont 7 biens culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.