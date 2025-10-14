Tunisie : Verdict final dans l’affaire Chokri Belaïd

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes près la Cour d’appel de Tunis a rendu son jugement dans le dossier de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd. Vingt-trois personnes étaient concernées par cette affaire, et les peines prononcées vont du non-lieu à la peine capitale.

Non-lieu confirmé pour neuf accusés

La chambre a confirmé le verdict de première instance en faveur de neuf accusés, qui ont ainsi bénéficié d’un non-lieu.

Peines capitales et réclusion à perpétuité

Deux accusés, Mohamed Aouadi et Ezzedine Abdellaoui, ont été condamnés à la peine capitale et à des peines respectives de 105 et 10 ans de prison. Trois autres accusés – Mohamed Amine Kacemi, Abderraouf Talbi et Mohamed Akkari – ont écopé de la réclusion à perpétuité.

Peines de prison pour les autres accusés

Ahmed Melki, surnommé “Somali”, a été condamné à 37 ans de prison. Les autres prévenus ont quant à eux reçu des peines allant de quatre à trente ans de détention.