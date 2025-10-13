Inondations à Bou Salem : le corps de la femme emportée par les crues retrouvé

Les unités de la Protection civile ont retrouvé, dans la matinée du lundi 13 octobre 2025, le corps de la femme emportée la veille par les crues à Bou Salem, dans le gouvernorat de Jendouba.

La dépouille a été découverte au niveau de l’ouvrage hydraulique de Hanchir Essouqia, dans la localité de El-Keddia, à environ un kilomètre et demi de l’endroit où les eaux l’avaient entraînée. La victime, qui faisait paître ses moutons dimanche soir dans la région de El-Maayzia, a été surprise par la montée soudaine des eaux de l’oued Dzira, gonflé par les fortes pluies tombées sur les hauteurs du mont El-Karaa.

Le croisement de ce cours d’eau avec l’oued Messilia a provoqué une crue violente ayant emporté la femme et son troupeau. Dès l’alerte donnée, les équipes de secours ont lancé des opérations intensives de recherche qui ont finalement permis de retrouver le corps sans vie de la victime.