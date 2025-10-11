Mondial 2026 : classement et résultats du groupe D après France – Azerbaïdjan et Islande – Ukraine

Point du Groupe D des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026, à l’issue des matches joués vendredi:
Vendredi 10 octobre
France – Azerbaïdjan 3 – 0
Islande – Ukraine 3 – 5
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. France 9 3 3 0 0 7 1 6
2. Ukraine 4 3 1 1 1 6 6 0
3. Islande 3 3 1 0 2 9 7 2
4. Azerbaïdjan 1 3 0 1 2 1 9 -8
Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):
13/10 (20h45): Ukraine – Azerbaïdjan
13/10 (20h45): Islande – France
13/11 (18h00): Azerbaïdjan – Islande
13/11 (20h45): France – Ukraine
16/11 (18h00): Azerbaïdjan – France
16/11 (18h00): Ukraine – Islande
NDLR: Les 12 vainqueurs de groupes se qualifient pour le Mondial. Les
12 deuxièmes de groupes, ainsi que les quatre vainqueurs de groupes de la
Ligue des nations les mieux classés mais n’ayant pas terminé à la première
ou à la
deuxième places d’un groupe de qualification disputent des barrages pour
attribuer les quatre derniers billets pour le Mondial-2026.