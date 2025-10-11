Mondial 2026 : classement et résultats du groupe D après France – Azerbaïdjan et Islande – Ukraine

Point du Groupe D des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026, à l’issue des matches joués vendredi:

Vendredi 10 octobre

France – Azerbaïdjan 3 – 0

Islande – Ukraine 3 – 5

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. France 9 3 3 0 0 7 1 6

2. Ukraine 4 3 1 1 1 6 6 0

3. Islande 3 3 1 0 2 9 7 2

4. Azerbaïdjan 1 3 0 1 2 1 9 -8

Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):

13/10 (20h45): Ukraine – Azerbaïdjan

13/10 (20h45): Islande – France

13/11 (18h00): Azerbaïdjan – Islande

13/11 (20h45): France – Ukraine

16/11 (18h00): Azerbaïdjan – France

16/11 (18h00): Ukraine – Islande

NDLR: Les 12 vainqueurs de groupes se qualifient pour le Mondial. Les

12 deuxièmes de groupes, ainsi que les quatre vainqueurs de groupes de la

Ligue des nations les mieux classés mais n’ayant pas terminé à la première

ou à la

deuxième places d’un groupe de qualification disputent des barrages pour

attribuer les quatre derniers billets pour le Mondial-2026.