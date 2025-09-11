Football – Equipe de Tunisie : La FIFA donne raison à la FTF dans l’affaire des deux joueurs récalcitrants

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a obtenu gain de cause auprès de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) concernant le dossier de deux joueurs tunisiens ayant refusé de rejoindre l’équipe nationale lors de la dernière trêve internationale de septembre. L’information a été officialisée ce jeudi via un communiqué publié sur la page officielle de la FTF.

Selon le communiqué, la FIFA a rendu une décision sans équivoque, estimant que “les procédures de la FTF pour convoquer les joueurs et informer leurs clubs étaient correctes et juridiquement contraignantes”. En conséquence, le refus des joueurs de se présenter en sélection les expose “automatiquement aux sanctions prévues par les règlements internationaux”. La FIFA a également précisé que des mesures disciplinaires supplémentaires pourraient être prises si nécessaire.

Si la FTF n’a pas officiellement divulgué l’identité des deux joueurs concernés, les circonstances pointent du doigt Youssef Snana (jouant à Al-Sailiya SC au Qatar) et Louay Trayii (évoluant à Al-Wahda FC aux Émirats Arabes Unis), dont la non-présentation avait été largement médiatisée et commentée durant cette période.

Dans la foulée de cette décision, la Fédération tunisienne réaffirme sa détermination dans un communiqué : “La FTF confirme son engagement strict à défendre les droits des sélections nationales et à protéger la place de la Tunisie sur la scène internationale. Elle promet à son public qu’elle continuera à utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour assurer les meilleures conditions de réussite à nos équipes nationales et pour honorer le drapeau tunisien dans toutes les compétitions internationales.”