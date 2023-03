Le sélectionneur national de l’équipe de Tunisie de football, Jalel Kadri, a indiqué jeudi que plus de 55 joueurs évoluant dans les championnats des Ligues 1 et 2 ainsi que dans les championnats étrangers sont suivis de près en vue de renforcer l’équipe première.

Kadri s’exprimait lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le stage précédant la double confrontation avec la Libye, prévue les 24 et 28 mars à Radès et à Benghazi, pour le compte de la 3e et 4e journée des qualifications à la coupe d’Afrique des nations.

A cette occasion, le sélectionneur tunisien a précisé que l’objectif premier du onze national est la qualification à la prochaine CAN prévue au début de 2024 en Côte d’Ivoire, ajoutant que la porte de la sélection reste ouverte à tous les joueurs capables d’apporter un plus.

“Nous avons un noyau solide et solidaire de joueurs alliant expérience et ambitions”, a ajouté Kadri qui souligne que la majorité des joueurs compte au moins une participation au Mondial, deux coupes d’Afrique et une coupe arabe, avec une moyenne d’age de 25 ans, ce qui constitue, a-t-il dit, un indice prometteur.

Il a précisé que la non convocation pour ces deux confrontations de certains joueurs internationaux et qui ont un poids au sein de leurs équipes, à l’instar de Issam Jebali (Gamba Osaka/ Japon) et Taha Yassine Khenissi (Al Koweit SC) est due à leurs blessures, tandis que Ferjani Sassi (Al Duhail/Qatar) n’a pas été retenu pour d’autres raisons sans les préciser.

“Ce dernier est un joueur cadre et reste un élement essentiel au sein du groupe”, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Kadri a indiqué que le joueur de l’US Ben Guerdane Rafik Kamerji, meilleur buteur du championnat, et Oussama Bouguerra, meilleur attaquant de l’O.Béja font partie des éléments les plus suivis de près par le staff technique national ajoutant que le premier critère de sélection reste le rendement et non l’âge.

Il a affirmé que les 25 joueurs sélectionnés sont potentiellement titularisables, contrairement au gardien de but dont le choix a été définitif, sans citer son nom, sachant que Kadri avait précédemment annoncé que Aymen Dahmène serait le gardien n.1 de la sélection nationale.

Il est à rappeler que la Tunisie occupe la tête du classement du groupe J des qualifications à la CAN-2024 avec 4 points, après une victoire face à la Guinée Equatoriale (4-0) et un match nul avec le Botswana (0-0).

Voici la liste des joueurs retenus :

Aymen Dahmane, Bechir Ben Saïd, Moez Ben Cherifia, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Nader Ghandri, Yann Valery, Ali Maaloul, Ali Abdi, Wajdi Kechrida, Mohamed Drager, Elyes Sekhiri, Anis Ben Slimane, Aissa Laidouni, Chaim Jebali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri, Ghaylène Chaalali, Elyes Achouri, Firas Belarbi, Haythem Jouini, Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri et Omar Layouni.