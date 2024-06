Le parti de Marine Le Pen en tête des intentions de vote pour les législatives

Le parti d’extrême droite français, Rassemblement national, domine les intentions de vote pour les législatives anticipées, recueillant 34 % des suffrages, soit une augmentation de plus de 15 points par rapport à il y a deux ans, selon un sondage publié ce lundi.

Cette enquête Harris Interactive – Toluna pour les médias français Challenges, M6 et RTL, révèle que la gauche unie obtient 22 % des intentions de vote, le camp macroniste 19 %, et le grand parti de droite Les Républicains 9 %. Si ces résultats se traduisaient en sièges, le Rassemblement national obtiendrait une majorité relative avec 235 à 265 sièges, contre 89 actuellement. La majorité présidentielle se verrait réduite à 125 à 155 députés, l’alliance de gauche Nupes à 115 à 145 sièges, et Les Républicains à 40 à 55 sièges. Ce sondage, réalisé en ligne les 9 et 10 juin 2024 auprès de 2 744 personnes, intervient après la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, et en prévision des législatives des 30 juin et 7 juillet.