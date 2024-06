Football – Mondial-2026 (Qual) : Tunisie-Nambie sous le signe de la revanche

Cinq mois après leur dernière confrontation au premier tour de la phase finale de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire, la Tunisie et la Namibie se retrouvent ce dimanche à Johannesbourg dans un contexte de qualification au Mondial-2026, à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires africaines (groupe H).

Leader du groupe H avec 9 points après trois journées disputées, la sélection tunisienne affrontera son homologue namibienne qu’elle distance de deux points, dans un match placé sous le signe de la confirmation et de la revanche face à un adversaire qui l’avait battue (1-0) lors de la dernière CAN, lui coutant une élimination précoce de la compétition.

Le match intervient trois jours après la victoire difficile arrachée mercredi dernier à Radès face à la Guinée Equatoriale (1-0) au bout d’une prestation en demi-teinte notamment au niveau offensif, ce qui obligera le staff technique tunisien à revoir sa copie pour faire les réajustements tactiques nécessaires.

En l’absence de Seifeddine Jaziri et Seif Ltaief, blessés, et compte tenu de la prestation peu convaincante de Elyès Saad en attaque, Montassar Louhichi semblera opter pour Haythem Jouini pour aider à la construction offensive et apporter la profondeur souhaitée, en vue de surprendre les “Brave Warriors”, d’autant plus que l’entrée de l’attaquant stadiste comme remplaçant lors du match contre la Guinée équatoriale a donné plus d’animation offensive.

Le sélectionneur national pourra également aligner Mortadha Ben Ouannes dans le couloir pour profiter de ses talents au niveau offensif et dans l’exécution des balles arrêtées, une des solutions pour faire la différence.

Par ailleurs, le dispositif défensif tunisien conduit par Montassar Talbi, a de nouveau confirmé son efficacité autour du gardien Béchir Ben Said qui a conservé ses buts intacts pour le quatrième match de suite. Et malgré l’absence Issa Laidouni pour blessure, les solutions semblent ne pas manquer au staff technique en présence notamment de Nader Ghandri qui pourra faire partie du onze rentrant dimanche après avoir donné des satisfactions face à la Guinée Equatoriale.

Les Aigles de Carthage savent pertinemment qu’une victoire à Johannesbourg les rapprochera davantage du Mondial-2026 (Etats-Unis-Canada-Mexique) puisqu’elle leur permettra de porter l’écart en tête du classement à 5 points sur leur adversaire du jour qu’ils auront l’avantage d’accueillir au match retour à Radès.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00 HT, sera dirigé par l’arbitre mauritanien Dahan Beida.