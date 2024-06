L’ail réduit le sucre et le cholestérol dans le sang : preuve scientifique chinoise

L’ail réduit le sucre et le cholestérol dans le sang

Des chercheurs de l’Université du Sud-Est de la Chine ont découvert que l’ail contribue efficacement à la normalisation des niveaux de glucose et de cholestérol dans le sang.

Selon la revue Nutrients, cette conclusion découle d’une méta-analyse de 29 études scientifiques antérieures portant sur l’impact des produits végétaux et des épices sur la santé cardiovasculaire humaine. L’étude a inclus 1567 participants âgés de 18 à 80 ans provenant de divers pays. Les essais ont impliqué des personnes en bonne santé ainsi que celles souffrant de diabète de type 2, de maladies cardiaques, de stéatose hépatique non alcoolique, d’infarctus du myocarde, d’obésité, d’hypertension et de syndrome des ovaires polykystiques.

Les participants ont consommé de l’ail sous différentes formes : naturel, en poudre, en extrait et en compléments alimentaires. Les résultats de l’analyse montrent que la consommation d’ail, quel que soit sa forme, réduit efficacement les niveaux de sucre et de cholestérol dans le sang. Les chercheurs attribuent ces bienfaits aux propriétés de l’ail à produire un composé organique appelé allicine, qui améliore la circulation sanguine, possède des propriétés antimicrobiennes et empêche la formation de triglycérides dans le foie.