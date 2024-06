Drone en Tunisie : le décret réglementaire bientôt finalisé

Adel Dhiaf, président de la Commission de la défense, de la sécurité et des forces armées à l’Assemblée des représentants du peuple, a annoncé que le décret réglementaire concernant les drones est dans ses dernières étapes. La commission est en contact constant avec le ministère des Transports pour l’émission rapide de ce décret, qui a déjà été soumis à la commission et contient 82 articles. Ce décret précise les types de drones, les exigences techniques pour les pilotes de drones, ainsi que les sanctions en cas d’infractions. En cas de retard dans l’émission de ce décret, la commission prévoit de proposer des amendements au Code de l’aviation civile, notamment sur les types de drones. Dhiaf a souligné l’importance de réviser les lois sur les drones pour les utiliser dans le soutien de l’économie, la photographie, et la promotion. Il a également mentionné le potentiel élevé des drones dans les secteurs de l’audiovisuel et de la livraison de médicaments et de nourriture.