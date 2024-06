Innovation médicale à Kairouan : un laser de dernière technologie pour les maladies oculaires

Le Centre hospitalier universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan a récemment reçu un équipement médical de pointe d’une valeur dépassant les 220 000 dinars. Il s’agit d’un laser de dernière technologie destiné au service d’ophtalmologie de l’unité des Agalèbes pour traiter les patients souffrant de rétinopathies, de glaucomes et de saignements chez les diabétiques, selon les déclarations du Dr Hamza Chaqroun, chef du service d’ophtalmologie, à Mosaïque FM.

Chaqroun a ajouté que le gouvernorat de Kairouan est le premier à bénéficier de cette machine sophistiquée après plus de trois ans d’attente, suite à la panne de l’ancienne machine (traditionnelle).

Le chef de service a souligné que cet appareil est un atout majeur pour la région, faisant partie d’une série d’équipements fournis par le ministère de la Santé au service d’ophtalmologie pour un coût total dépassant les deux millions de dinars.

Chaqroun a précisé que le service a commencé aujourd’hui à utiliser l’appareil en examinant trois patients, ce qui contribuera à rapprocher les rendez-vous et à améliorer la qualité des services, saluant les efforts de la Faculté de médecine de Sousse et du ministère de la Santé publique pour promouvoir le secteur de la santé en général et des maladies oculaires en particulier dans le gouvernorat de Kairouan.

Il convient de noter que le service d’ophtalmologie de Kairouan est presque entièrement arrêté depuis plus de trois ans, et les patients sont dirigés vers les hôpitaux universitaires Farhat Hached de Sousse et Ibn El Jazzar de Monastir, où ils supportent des frais supplémentaires de déplacement, certains choisissant de ne pas se soigner en raison de leurs conditions sociales difficiles.

Une salle d’opération d’ophtalmologie devrait également être ouverte dans le même service la semaine prochaine.