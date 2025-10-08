Les quinze derniers tunisiens participant à la flottille “Soumoud” sont arrivés, mercredi après-midi, à l’aéroport Tunis-Carthage, en provenance de Turquie.

Les activistes libérés par l’entité sioniste sont entrés, mardi, en territoire jordanien via le point de passage terrestre du pont Roi Hussein.

Il s’agit de: Cyrine Ghrairi, Fida Athmni, Mouheb Snoussi, Mazen Abdellaoui, Louay Cherni, Khelil Lahbibi, Achref Khouja, Jihed Ferjani, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine Gaidi, Wael Nawar, Ghassen Henchiri, Ghassen Klai et Mohamed Ali.

Ils ont été accueillis par des centaines de personnes de tout âge brandissant des drapeaux tunisiens et palestiniens et scandant des slogans de soutien àla Palestine et à la flottille Soumoud.

Rappelons que les forces sionistes ont intercepté les 1er et 2 octobre dernier les bateaux de la flottille mondiale Soumoud pour Gaza. Les activistes ont été conduits vers les prisons de l’entité sioniste, avant d’être rapatriés vers leur pays.