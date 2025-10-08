De retour de la flottille Al-Soumoud, Hamzaoui apprend la mort de sa grand-mère

Le rappeur tunisien Mohamed Amine Hamzaoui, récemment rapatrié après sa participation à la flottille internationale Al-Soumoud, a appris une douloureuse nouvelle à son retour en Tunisie : le décès de sa grand-mère, survenu il y a une semaine, alors qu’il était encore détenu dans une prison de l’occupation.

Dans un message empreint d’émotion, l’artiste a déclaré qu’il venait tout juste d’apprendre la triste nouvelle. Une épreuve particulièrement éprouvante pour le rappeur, dont l’engagement humanitaire et la participation à la flottille témoignent de son attachement aux causes justes et à la solidarité internationale.