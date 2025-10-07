Tunisie : des étudiants manifestent en soutien à la Palestine à l’occasion du 7 octobre

En Tunisie, des milliers d’étudiants sont descendus dans les rues ce mardi pour marquer le troisième anniversaire de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » et exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Les avenues de la capitale ont résonné aux chants et slogans en faveur de la liberté de la Palestine, de Gaza et de la résistance.

Les manifestants ont salué le courage et la détermination des combattants palestiniens face à deux années d’agression continue. Interrogés par La Boîte de Tunis, plusieurs étudiants ont affirmé que manifester dans les rues constitue le minimum de ce que la jeunesse tunisienne peut offrir à la cause palestinienne. Certains ont également appelé à renforcer les actions de solidarité, notamment par la boycott des produits occidentaux liés à des entreprises soutenant l’occupation.

D’autres ont insisté sur l’importance d’afficher le drapeau palestinien dans tous les espaces publics — rues, stades et places — afin de rappeler que la cause palestinienne demeure une priorité nationale et humaine.