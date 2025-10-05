Tunisie : Sauvetage de cinq marins après le naufrage d’un chalutier au large de Kerkennah

Deux marins du chalutier Mohamed Kamel, porté disparu depuis le jeudi 2 octobre, ont été secourus samedi soir par une unité de la Marine nationale après le naufrage de leur embarcation à 30 milles nautiques à l’est de l’île de Kerkennah. Les trois autres membres de l’équipage ont été sauvés par un autre bateau de pêche présent dans la zone.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes a immédiatement lancé une vaste opération de ratissage mobilisant des moyens maritimes et aériens dès la confirmation de la disparition du chalutier. Grâce à ce dispositif, les cinq marins ont pu être localisés et secourus.

Ils ont été transférés à la base navale principale de Sfax à bord d’un patrouilleur de la Marine nationale, avant d’être acheminés vers un hôpital pour y recevoir les soins médicaux nécessaires.