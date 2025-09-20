Football – Ligue 2 (1re journée) : Résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la journée inaugurale du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi:
Samedi 20 septembre
POULE A
A Bousalem:
US Bousalem – US Tataouine 1-1
A Msaken:
CS Msaken – AS Mégrine 2-1
A Mahdia:
EM Mahdia – CSH Lif 2-1
A Chebika:
BS Bouhajla – SAM Bourguiba 1-0
A Sfax:
RS Sfax – CS Chebba 0-0
A Agareb:
AS Agareb – CSH Sousse 1-1
Classement: Pts J
1. CS Msaken 3 1
2. EM Mahdia 3 1
3. BS Bouhajla 3 1
4. AS Agareb 1 1
5. CSH Sousse 1 1
6. CS Chebba 1 1
7. RS Sfax 1 1
8. US Tataouine 1 1
9. US Bousalem 1 1
10. SAM Bourguiba 0 1
11. SC Ben Arous 0 0
12. CO Kerkennah 0 0
13. AS Mégrine 0 1
14. CSH Lif 0 1
Lundi 22 septembre
A Radès:
SC Ben Arous – CO Kerkennah
Dimanche 21 septembre
POULE B
A Kalaa:
Kalaa sport – AS Ariana
A Moknine :
SC Moknine – O Sidi Bouzid
A Sakiet Eddaier:
AS Sakiet Eddaier – US Ksour Essef
A Jelma:
AS Jelma – CS redaief
A Kasserine:
AS Kasserine – Jendouba sport
A Gabès:
S Gabésien – CS Korba
A Gafsa:
EGS Gafsa – ES Bouchema