Football – Ligue 2 (1re journée) : Résultats des matchs de samedi

Résultats des rencontres de la journée inaugurale du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi:

Samedi 20 septembre

POULE A

A Bousalem:

US Bousalem – US Tataouine 1-1

A Msaken:

CS Msaken – AS Mégrine 2-1

A Mahdia:

EM Mahdia – CSH Lif 2-1

A Chebika:

BS Bouhajla – SAM Bourguiba 1-0

A Sfax:

RS Sfax – CS Chebba 0-0

A Agareb:

AS Agareb – CSH Sousse 1-1

Classement: Pts J

1. CS Msaken 3 1

2. EM Mahdia 3 1

3. BS Bouhajla 3 1

4. AS Agareb 1 1

5. CSH Sousse 1 1

6. CS Chebba 1 1

7. RS Sfax 1 1

8. US Tataouine 1 1

9. US Bousalem 1 1

10. SAM Bourguiba 0 1

11. SC Ben Arous 0 0

12. CO Kerkennah 0 0

13. AS Mégrine 0 1

14. CSH Lif 0 1

Lundi 22 septembre

A Radès:

SC Ben Arous – CO Kerkennah

Dimanche 21 septembre

POULE B

A Kalaa:

Kalaa sport – AS Ariana

A Moknine :

SC Moknine – O Sidi Bouzid

A Sakiet Eddaier:

AS Sakiet Eddaier – US Ksour Essef

A Jelma:

AS Jelma – CS redaief

A Kasserine:

AS Kasserine – Jendouba sport

A Gabès:

S Gabésien – CS Korba

A Gafsa:

EGS Gafsa – ES Bouchema