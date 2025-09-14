Rentrée scolaire 2025/2026 : plus de 2,3 millions d’élèves reprennent le chemin des classes en Tunisie

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, le ministère de l’Éducation a annoncé que près de 2,325 millions d’élèves reprendront demain, lundi 15 septembre, le chemin des écoles, collèges et lycées à travers le pays.

Ces élèves seront répartis au sein de 6 164 établissements éducatifs, englobant les cycles primaire, préparatoire et secondaire. Ce chiffre illustre l’ampleur du système éducatif national et souligne l’importance de cette nouvelle année scolaire qui s’ouvre sous le signe de la continuité et de l’engagement en faveur de la formation des jeunes générations.