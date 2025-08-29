Décès d’Ali Rached : L’ancien entraîneur adjoint de l’équipe nationale tunisienne s’éteint

Le monde du football tunisien est en deuil. Le coach national Ali Rached s’est éteint ce vendredi 29 août 2025.

Ancien entraîneur adjoint de l’équipe nationale aux côtés de Kaspérczak entre 1995 et 1998, il a notamment marqué l’histoire lors de l’épopée de Johannesburg en 1996.

Reconnu pour son professionnalisme et sa contribution au développement du football tunisien, Ali Rached laisse derrière lui un héritage précieux. Que Dieu accueille le défunt en Son infinie miséricorde et accorde à sa famille et à ses proches patience et courage.

Paix à son âme.