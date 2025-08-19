Espagne : plus de 1 100 morts lors de la dernière vague de chaleur

L’Espagne traverse une tragédie humaine liée à l’intensité des vagues de chaleur. Selon les estimations du système MoMo, géré par l’Institut de recherche en santé publique Carlos III, la dernière vague de chaleur, qui s’est abattue sur le pays du 3 au 18 août 2025, aurait provoqué 1 149 décès.

Bien que ce mécanisme ne puisse établir un lien de causalité absolu entre les températures extrêmes et les décès, il demeure l’outil le plus fiable pour mesurer l’impact sanitaire de tels phénomènes. Avec des températures atteignant jusqu’à 45 °C dans le sud, la canicule a aussi considérablement compliqué la tâche des pompiers et des soldats mobilisés pour lutter contre les incendies, particulièrement violents dans l’ouest du pays. Si une baisse des températures et des pluies locales apportent un répit bienvenu, le Premier ministre Pedro Sánchez a prévenu que l’Espagne n’était pas encore sortie d’affaire et que des « moments difficiles » restaient à venir.