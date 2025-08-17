Tunisie : Kheïreddine et Mahdia classées plages les plus polluées par le WWF

Un récent rapport du WWF Afrique du Nord, dans le cadre de son programme « Adopte une plage » pour la saison 2023–2024, tire la sonnette d’alarme sur l’état de pollution des côtes tunisiennes.

Les relevés mettent en évidence une prédominance écrasante des plastiques : plus de 30 000 fragments de petite taille, 23 000 bouchons, 17 000 pailles et 12 000 morceaux de polystyrène ont été collectés, auxquels s’ajoutent quelque 78 000 mégots de cigarettes. Les plages de Kheïreddine et de Mahdia apparaissent comme les plus touchées, avec respectivement 3 766 et 1 775 déchets recensés pour 100 mètres de rivage.

Fruit d’une initiative de science participative mobilisant des centaines de bénévoles et encadrée par l’INSTM ainsi que le PNUE, cette enquête insiste sur l’urgence de modifier les comportements, d’intensifier la sensibilisation et de renforcer la protection des écosystèmes marins.