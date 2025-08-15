Espérance de Tunis : Yazid Mansouri nommé directeur sportif

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé la nomination de l’ancien international algérien Yazid Mansouri au poste de directeur sportif.

Le club de Bab Souika a indiqué sur sa page officielle “Dans le cadre de la poursuite du programme de restructuration de la section football, l’Espérance Sportive de Tunis annonce la nomination de l’Algérien-Français Yazid Mansouri en tant que directeur sportif”.

La page officielle du club a également rappelé le parcours de Yazid Mansouri en tant que joueur professionnel, soulignant qu’il a débuté sa carrière en 1997 avec le Havre en France, avant de jouer pendant plus de 15 ans dans plusieurs championnats européens et arabes, notamment avec Coventry City en Angleterre (2003–2004), Châteauroux (2004–2006), Lorient (2006–2010), Al-Sailiya au Qatar (2010–2011), puis CS Constantine en Algérie (2012–2013).

Yazid Mansouri a également porté le maillot de la sélection algérienne à 70 reprises, dont 7 années en tant que capitaine des Fennecs.

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2013, il s’est lancé dans une carrière de dirigeant sportif, en occupant plusieurs postes dans des clubs et fédérations, notamment :

Stade Rennais (2017–2018) en tant que responsable du recrutement et dénicheur de talents,

Olympiakos (Grèce) et Nottingham Forest (Angleterre) de 2018 à 2022, comme responsable du recrutement,

Monza (Italie) de 2022 à 2025, comme responsable du recrutement.

Il a également été membre du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football et coordinateur général des sélections nationales de 2014 à 2017.