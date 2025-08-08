Hajj 2026 : Inscriptions ouvertes en ligne du 11 août au 8 septembre 2025

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé, vendredi, que l’inscription pour effectuer les rites du pèlerinage à la Mecque (Hajj) de l’année 1447-2026 commence à partir de lundi 11 août 2025 jusqu’au lundi 8 septembre 2025 inclus.

Dans un communiqué destiné aux citoyens n’ayant jamais effectué le Hajj et souhaitant s’inscrire pour l’année prochaine (qu’ils soient candidats pour la première fois ou qu’ils se sont déjà inscrits auparavant), le ministère a précisé que l’inscription se fait exclusivement via le site officiel du ministère des Affaires religieuses à l’adresse suivante : www.affaires-religieuses.tn, à travers le lien « Inscription Hajj 1447-2026, sur la page officielle.

Le ministère a également invité les candidats à s’inscrire pour la première fois ou ceux dont les dossiers n’ont pas été validés auparavant à se rendre impérativement auprès de la délégation de compétence administrative, pour soumettre une copie de leur carte d’identité nationale.