Tunisie : Chronologie des principaux événements politiques de la semaine

Voici les principaux événements de l’actualité politique couverts par la TAP du 27 juillet au 1 août 2025.

27 juillet

– Le mouvement Echaâb condamne l’attaque perpétrée par les forces d’occupation sionistes contre l’équipage et les passagers du navire “Handala”, qui faisait route vers Gaza dans le cadre de la “Flottille de la liberté”, visant à briser le blocus imposé à la population affamée.

-Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) appelle les autorités tunisiennes à une “intervention immédiate et sérieuse” pour garantir la sécurité du citoyen tunisien Hatem Laouini, ainsi que de tous les participants à bord du navire “Handala”, en route vers Gaza afin de briser le blocus.

– Le Tunisien Hatem Laâouini, qui était à bord du navire «Handala» pour briser le blocus de Gaza, a refusé, avec plusieurs autres personnes, de signer les ordres de «rapatriement volontaire», selon Wael Naouar, représentant de la Coordination de l’action commune pour la Palestine.

28 juillet

– La Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) appelle les autorités tunisiennes à assumer leurs responsabilités politiques et diplomatiques et à intervenir d’une manière urgente pour la libération de l’activiste tunisien Hatem Laouini qui participe au navire humanitaire “Handala” pour briser le blocus imposé par l’entité sioniste à Gaza.

– Le JORT publie le Décret n°363 du 24 juillet 2025 portant convocation des électeurs inscrits dans la circonscription locale de la Imeda “El Gouassem Ouest” relevant de la délégation Chorbane (Gouvernorat Mahdia) pour le retrait du mandat d’un élu local.

– La coopération entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et l’Assemblée nationale française a a été au centre d’une rencontre au palais du Bardo entre Anouar Marzouki, vice-président du Parlement tunisien, et Emmanuel Blairy, vice-président du groupe d’amitié parlementaire France-Tunisie à l’Assemblée nationale française.

– La coalition Soumoud condamne l’attaque perpétrée contre le navire Handala par l’entité sioniste dans les eaux internationales en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de l’ensemble des personnes retenues.

– Poursuite du Sit-in entamé le 26 juillet devant l’ambassade des Etats Unis en soutien à Gaza

– Le président de la République, Kais Saïed, a reçoit la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. La réunion a été l’occasion de débattre de la marche de nombre de services publics et de soulever la question des coupures à répétition d’eau et d’électricité et le non-ramassage des déchets dans plusieurs régions.

29 juillet

– L’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT) a appelé les avocats du monde arabe et du monde entier à coordonner les efforts en vue de lancer une campagne juridique et diplomatique internationale visant à poursuivre en justice l’occupation sioniste et à demander des comptes à ses alliés en raison de leur complicité dans les crimes perpétrés contre le peuple palestinien.

– Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala annonce la fin de la troisième session ordinaire de la législature parlementaire et dresse le bilan des réalisations législatives, diplomatiques et de contrôle du Parlement.

30 Juillet

– Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de l’activiste tunisien Hatem Laâouini et de ses compagnons à bord du navire “Handala”, enlevés depuis quatre jours en réclamant une enquête internationale urgente et indépendante sous l’égide des Nations Unies sur cette détention arbitraire.

– Le sit-in devant l’ambassade américaine à Tunis pourrait se poursuivre au-delà de dimanche 3 août, a annoncé l’activiste au Réseau tunisien de lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste, Khaled Boujomaa.

– « la Tunisie ne sera pas une proie facile aux mains des lobbies et de leurs auxiliaires à quelque niveau que ce soit. », assure le président de la République, Kais Saïed, lors d’une réunion avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri en présence des ministres des Finances et de l’Economie et de la Planification.

31 juillet

– Le président de la République, Kais Saïed, reçoit la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui effectue une visite de travail d’une journée en Tunisie. Les deux parties ont discuté de la nécessité de conjuguer les efforts des différentes parties concernées en vue d’organiser des ponts aériens destinés à faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers se trouvant sur le territoire tunisien

– Le président de la République, Kaïs Saïed reçoit, l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer, venue lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

– Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbeli, annonce la clôture de la première session parlementaire du Conseil pour la session législative 2024-2025.

1 août

– Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed reçoit l’ambassadeur d’Egypte à Tunis, Bassem Hassan.