Tunisie : Prévisions météo du vendredi 18 juillet 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera généralement clair à peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les températures maximales oscilleront entre 31 et 36°C sur le nord et les régions montagneuses, et entre 37 et 41°C dans le reste du pays. Elles pourront atteindre jusqu’à 42°C dans le sud-ouest, avec l’apparition locale du chergui, un vent chaud et sec.

La mer sera agitée à forte dans le golfe de Gabès.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud. Il sera généralement faible à modéré, mais se renforcera légèrement en soirée dans la région du sud-est.