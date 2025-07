Depuis octobre 2023, Gaza paie un lourd tribut : près de 200 000 victimes et une crise humanitaire majeure

Les forces d’occupation sionistes ont poursuivi leur agression sur la bande de Gaza à l’aube mardi, ciblant des maisons civiles et des abris pour les personnes déplacées, engendrant le martyr de 13 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, et en blessant des dizaines d’autres, dans une série de frappes aériennes violentes qui ont inclus diverses zones de la bande, rapporte l’Agence de presse palestinienne WAFA.

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste mène une guerre génocidaire dans la bande de Gaza, engendrant 194 000 victimes parmi martyrs et blessés, en majorité des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, en plus de centaines de milliers de personnes déplacées et d’une famine qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, y compris des enfants.