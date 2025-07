Gaza sous les bombes : des dizaines de martyrs et de blessés dans les attaques de l’occupation

Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et d’autres sont blessés à la suite d’intenses bombardements de l’entité sioniste sur plusieurs zones de la bande de Gaza depuis l’aube de ce mercredi, rapporte l’Agence de presse palestinienne WAFA.

Six Palestiniens sont tombés en martyr et d’autres sont blessés à cause des bombardements des forces d’occupation sur les tentes des personnes déplacées dans le quartier d’Al-Mawasi à Khan Younès. Dix Palestiniens, dont des enfants, ont également été blessés suite aux bombardements sur les tentes abritant des personnes déplacées dans ce même quartier, le plus souvent traité comme une “zone sûre”, selon un correspondant de la même source.

Dans la ville de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza, des sources médicales ont signalé que dix Palestiniens sont blessés lorsqu’un drone de l’entité sioniste avait ciblé une tente abritant des personnes déplacées près de l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa. Plusieurs Palestiniens ont, en outre, été blessés par des tirs de drone de l’entité sioniste dans le quartier d’Al-Karama, au Nord-Ouest de la ville de Gaza.

Hier, mardi, la bande de Gaza a été le théâtre d’une série de massacres commis par les forces d’occupation contre des familles, une centaine de citoyens ayant été tués par des tirs et des frappes aériennes de l’entité sioniste.

Le bilan des martyrs dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’élève à 56 647 et celui des blessés à 134 105.