Urgent : la caravane Al Soumoud encerclée à Syrte, arrestations, coupée du monde et privée de nourriture !

La caravane humanitaire Al Soumoud, organisée pour briser le blocus imposé à Gaza, fait face depuis plusieurs jours à une situation extrêmement critique en Libye orientale. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la caravane dénonce une série de mesures de plus en plus coercitives prises par les autorités de l’Est libyen pour entraver sa progression vers la frontière égyptienne.

Selon les organisateurs, le calvaire a débuté dans la soirée du vendredi 13 juin 2025, lorsque les forces de sécurité locales ont imposé un blocus total au convoi, empêchant toute avancée vers Syrte et isolant totalement les participants du monde extérieur en coupant les réseaux de télécommunications et d’internet. Plus grave encore, la privation d’eau, de nourriture et de médicaments s’est intensifiée, menaçant directement la santé des 1500 participants actuellement stationnés dans une zone désertique sous un soleil accablant.

Le communiqué accuse les autorités de l’Est libyen d’avoir non seulement empêché l’arrivée de provisions, mais également d’avoir interdit l’accès au camp aux membres de la “Caravane Al Fazaâ”, composée de citoyens libyens venus apporter leur soutien logistique. Les promesses initiales faites aux organisateurs de la caravane d’autoriser l’entrée des vivres via des membres de la direction de l’expédition ont été reniées, exacerbant encore la situation humanitaire sur place. Près de 50 participants supplémentaires, souhaitant rejoindre le groupe, ont été empêchés d’accéder au site, divisant la caravane en trois groupes dispersés : l’un au lieu du campement initial, un autre à 1,5 km de là, et un dernier à 40 km, dans une zone mieux desservie par le réseau téléphonique, où quelques dizaines de participants tentent de coordonner les efforts.

Les tensions se sont aggravées lorsqu’un certain nombre de participants ont été arrêtés par les forces de sécurité locales, notamment au sein du second groupe, sous prétexte qu’ils auraient publié sur internet des vidéos jugées critiques à l’égard des autorités de Benghazi. Quatre blogueurs au moins seraient actuellement détenus, sans accès à un avocat ni possibilité de contacter leurs proches. Des menaces directes ont même été proférées par des agents armés contre des participants qui protestaient contre ces arrestations arbitraires.

Parallèlement à ces mesures de répression, des négociations délicates se poursuivent entre la direction de la caravane et les représentants des autorités libyennes de l’Est. Une réunion prolongée a eu lieu récemment, rassemblant les représentants de la coordination, ainsi que des délégations tunisienne, algérienne et mauritanienne, face à des membres du gouvernement et des responsables sécuritaires libyens. Si certaines propositions ont été discutées, le ton du dialogue est resté tendu et ponctué de menaces, sans parvenir pour l’instant à une issue favorable. Les organisateurs déplorent que la situation sur le terrain ait continué de se dégrader malgré des promesses officielles d’amélioration.

Face à cette escalade de la répression, la caravane Al Soumoud appelle les autorités de l’Est libyen à cesser immédiatement ces pratiques qu’elle juge contraires aux principes de solidarité maghrébine et arabe, ainsi qu’aux engagements précédemment affichés de soutien à la cause palestinienne. Elle exige notamment la levée du blocus alimentaire et sanitaire, la réouverture des réseaux de communication, la libération des personnes arrêtées et l’arrêt des diverses formes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des membres du convoi.

Malgré ces obstacles, la caravane réaffirme sa détermination à poursuivre sa mission humanitaire et pacifique : atteindre le poste-frontière de Rafah afin de participer symboliquement à la levée du blocus et à l’arrêt des violences visant la population palestinienne de Gaza. Elle exprime également sa profonde gratitude envers le peuple libyen, qui a massivement exprimé son soutien à travers le pays, et appelle les autorités internationales et les organismes indépendants à intervenir pour faciliter sa mission, sans porter atteinte à la souveraineté libyenne.

Enfin, les organisateurs indiquent que des plans d’urgence ont été activés dès les premières heures du siège et que de nouvelles mesures et décisions seront annoncées progressivement, en fonction de l’évolution sur le terrain et des conditions de sécurité. La caravane conclut son communiqué en réaffirmant son engagement indéfectible envers le peuple palestinien et son refus de céder face aux pressions.