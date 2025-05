Retour volontaire de 379 migrants en Tunisie avec l’aide de l’OIM en mai 2025

La Mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a annoncé, ce samedi, avoir facilité le retour volontaire de 379 migrants en situation irrégulière vers leurs pays d’origine, les 27 et 29 mai derniers.

Parmi eux, 313 personnes étaient originaires de la Gambie (146) et de la Guinée (167), tandis que 66 autres migrants ont été assistés pour regagner la Côte d’Ivoire, le Ghana et la Sierra Leone. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’OIM pour offrir des solutions durables et humaines aux migrants souhaitant rentrer dans leur pays de manière volontaire et sécurisée.