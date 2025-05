Tunisie : polémique autour du divorce chez le notaire, l’UNFT monte au front

L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) a exprimé son refus catégorique du projet d’amendement de l’article 32 du Code du statut personnel, affirmant que le divorce ne peut être prononcé que par les tribunaux.

Dans une lettre adressée au président du Parlement suite à la présentation d’une proposition législative pour amender l’article 32 du Code du statut personnel, l’UNFT a exprimé sa crainte que de telles initiatives remettent en cause l’ensemble des dispositions du Code du statut personnel, “portant ainsi atteinte aux droits des femmes tunisiennes et de leurs enfants mineurs à charge, et ébranlant l’institution du mariage en la réduisant à un simple contrat comme un autre, relevant de la compétence des notaires”.

L’UNFT a souligné que cette initiative législative “constitue une menace réelle aux acquis des Tunisiennes et une atteinte aux garanties juridiques assurées par des procès équitables, seuls garants de la paix sociale et de l’ordre public”.

L’organisation féminine a également estimé que la suppression du rôle du juge de la famille et de la phase de conciliation reviendrait à éliminer des mécanismes essentiels à la protection des droits de toutes les parties.

L’UNFT a souligné sa conviction que l’institution du juge conciliateur est la seule capable de rétablir l’entente entre les époux, d’identifier les causes réelles du divorce, et que le renforcement de cette institution, voire sa réforme si nécessaire, constitue la meilleure voie pour protéger les droits des justiciables et de leurs enfants mineurs.

Selon l’UNFT, ces initiatives menacent la cohésion familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant à charge.