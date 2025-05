Gaza : une fillette meurt de faim, 53 enfants victimes de la famine

À Gaza, la crise humanitaire ne cesse de s’aggraver, avec l’annonce, ce samedi 3 mai 2025, du décès de la petite Jinane Saleh Al-Skafi, victime de la famine et de la déshydratation.

Ce drame porte à 53 le nombre d’enfants morts en raison de la malnutrition dans le territoire assiégé. Selon les sources médicales locales, la fillette est décédée à l’hôpital Al-Rantisi, à l’ouest de la ville de Gaza, dans un contexte de pénurie extrême de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, imposée par un blocus israélien strict depuis plus de deux mois. L’UNICEF tire la sonnette d’alarme : plus de 96 % des femmes et des enfants ne parviennent plus à satisfaire leurs besoins nutritionnels de base. Un rapport des Nations unies souligne que 1,95 million de personnes sur les 2,2 millions d’habitants de Gaza souffrent d’insécurité alimentaire aiguë.

Face à cette situation dramatique, les organisations humanitaires dénoncent l’usage délibéré de la famine comme arme de guerre, aggravant encore les souffrances des civils dans une guerre qualifiée de destructrice et génocidaire.