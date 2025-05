La Trump Organization lance un méga projet immobilier au Qatar

La Trump Organization a annoncé le lancement d’un ambitieux projet immobilier au Qatar, à l’approche de la première tournée régionale du président américain Donald Trump depuis sa réélection.

Ce projet, mené en partenariat avec la société qatarienne Diar et l’entreprise “Dar Global”, prévoit la création d’un Trump International Golf Club comprenant un parcours de 18 trous et des villas de luxe estampillées de la marque Trump. Selon l’agence de presse qatarienne, l’initiative devrait attirer jusqu’à deux milliards de dollars d’investissements étrangers. Eric Trump, vice-président exécutif du groupe, a salué cette expansion comme un “partenariat exceptionnel”. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de développement au Moyen-Orient, après l’annonce récente d’un gratte-ciel Trump de 80 étages à Dubaï, incluant des résidences de prestige et des installations haut de gamme.

La visite de Trump dans la région, prévue du 13 au 16 mai, inclura l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, dans un contexte de rapprochement économique accru avec ces puissances énergétiques.